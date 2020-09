13 września w Konstancinie odbył się VI Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego. Impreza, która od wielu lat przyciąga biegaczy z całej Polski, to nie tylko świetna okazja do pobicia swojego rekordu życiowego, ale także upamiętnienia postaci Piotra Nurowskiego - byłego prezesa PKOl i współtwórcy Polsatu oraz Polsatu Sport.

W tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych w imprezie mogło wziąć udział tylko 250 osób, ale i tak stawka biegu wypełniła się do ostatniego miejsca.

Piotr był całe życie związany ze sportem. Był najmłodszym w historii prezesem PZLA. Ja zaczynałem karierę sportową, on rozpoczynał prezesurę. Całe życie był związany ze sportem także jako prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i gdyby nie tragiczna śmierć to podejrzewam, że do dzisiaj działałby w sporcie. Bieg ma uczcić pamięć Piotra Nurowskiego właśnie w Konstancinie, gdzie mieszkał przez drugą połowę swojego życia. W tym roku ze względu na przepisy sanitarne wystąpiła skromna obsada 250 osób , ale myślę, że jeżeli w przyszłym roku będzie mogło uczestniczyć więcej osób to będzie ich tu bardzo dużo, tak jak w zeszłych latach gdzie bywało nawet po 1500 osób - powiedział Marian Woronin, rekordzista Polski w biegu na 100 m, mistrz Europy oraz wicemistrz olimpijski, a prywatnie także przyjaciel śp. Piotra Nurowskiego.

Nurowski we wspomnieniach rodziny i przyjaciół



Podczas VI Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego zebrali się nie tylko przyjaciele patrona zawodów, ale także jego rodzina.

- Jestem tu razem z moją kuzynką i siostrą - Mają i Amelką. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być z wieloma osobami, które mają odwagę do biegania. To świetne upamiętnienie. Dziadek kochał sport. Sport to przyjaźń, zdrowie, miłość i dobra zabawa. To najlepszy sposób, aby upamiętnić naszego dziadka - powiedziała Wiktoria Muszyńska, wnuczka Piotra Nurowskiego.

Uczestnicy biegu docenili także miejsce, w którym rozgrywały się zawody. Od sześciu lat zawodnicy startują i finiszują w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziorna.



- Świetna okolica. Park jest piękny, nawet przyjemnie się tu porozgrzewać. Organizatorzy zapewnili fajne pakiety startowe, ale sam klimat Konstancina powoduje, że fajnie tutaj przyjechać - powiedział Alan Mnącki, uczestnik VI Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego.

Śmierć w katastrofie smoleńskiej

Piotr Nurowski zginął w katastrofie smoleńskiej, 10 kwietnia 2010. Jako prezes PKOl był członkiem delegacji prezydenckiej, która leciała na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Funkcje prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pełnił od 2005 roku. W 1973 roku został najmłodszym na świecie szefem związku sportowego - Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na początku lat 90-tych XX wieku rozpoczął współpracę z właścicielem Polsatu Zygmuntem Solorzem. Był współtwórcą Polsat oraz Polsatu Sport, który lubił nazywać swoim "oczkiem w głowie".

Powszechnie lubiany, szanowny. Gdy stawał do wyborów na drugą kadencję szefa PKOl nie miał kontrkandydatów. Jego przywództwo w polskim ruchu olimpijskim nie podlegało żadnej dyskusji. Po śmierci został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski oraz Orderem Zasługi Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.



Od 2015 roku w podwarszawskim Konstancinie, którego był mieszkańcem odbywa się 10 kilometrowy Bieg Pamięci, w którym udział biorą wybitni polscy sportowcy, oraz rzesze amatorów biegania. W tym roku 250 biegaczy uczciło pamięć Piotra Nurowskiego w najlepszy możliwy sposób, poprzez to co kochał najbardziej: sport.

