- Mieszkanie Ireny Dziedzic było brudne, zarobaczone, panował fetor, nie było ani jednej rzeczy nadającej się do ubrania. Kuchenka gazowa uległa rozszczelnieniu i ulatniał się gaz - mówiła "pani Basia", lekarka, która pod koniec życia opiekowała się jedną z najbardziej znanych dziennikarek PRL-owskiej telewizji. Jej zdaniem, mimo to Dziedzic do końca życia "trzymała pozę gwiazdy, którą się czuła".