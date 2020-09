O 502 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej z nich odnotowano w województwach mazowieckim (85) oraz wielkopolskim (73). Ponadto, zmarło 6 pacjentów chorych na Covid-19. Bilans przypadków od początku epidemii w Polsce zwiększył się do 74 152, a łączna liczba zgonów do 2 188.

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce, o których poinformowano w niedzielę, pochodzą z województw: mazowieckiego (85), wielkopolskiego (73), małopolskiego (66), pomorskiego (55), śląskiego (53), podkarpackiego (33), lubelskiego (26), kujawsko-pomorskiego (21), łódzkiego (18), podlaskiego (17), dolnośląskiego (16), świętokrzyskiego (13), warmińsko-mazurskiego (13), lubuskiego (6), opolskiego (5), zachodniopomorskiego (2).

łódzkiego (18), podlaskiego (17), dolnośląskiego (16), świętokrzyskiego (13), warmińsko-mazurskiego (13), lubuskiego (6), opolskiego (5), zachodniopomorskiego (2).

"Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-M Biłgoraj, 67-M Nowy Sącz, 72-K Radom, 85-M, 71-K, 54-M Łańcut. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformował resort.

Wyzdrowiało ponad 900 kolejnych osób

Od początku epidemii wyzdrowiało 60 659 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, a ostatniej doby – 934 pacjentów – dodało Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał też, że w szpitalach przebywa 1 961 chorych na COVID-19. Pod respiratorem jest obecnie 86 pacjentów. Natomiast kwarantanną objęto 91 819 a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 7 229 osób.

W ciągu doby wykonano 14,5 tys. testów pod kątem koronawirusa.

W ciągu doby wykonano ponad 14,5 tys. testów na #koronawirus.

Nowa mapa stref: tylko trzy żółte i żadnej czerwonej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w czwartek nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.

- Po raz pierwszy nie mamy żadnego powiatu w strefie "czerwonej" - powiedział wiceminister Waldemar Kraska. W strefie "żółtej" znalazły się trzy powiaty - dwa w woj. małopolskim i jeden w woj. wielkopolskim.

200 tys. szczepionek na grypę trafiło do Polski. Ma być ich więcej

Wiceszef resortu był pytany o to, ile szczepionek przeciwko grypie i w jakich transzach trafi do Polski. Kraska wyjaśnił, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej. Wskazał, że najwięcej osób szczepi się zawsze na przełomie września i października.

- W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tys. szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tys. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tys. szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tys. Kolejne sukcesywnie także w październiku – przekazał Kraska.

- Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków i mam nadzieję, że nie jest to słomiany ogień (...). Także w trzecim tygodniu września będzie w Polsce szczepionka donosowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Na początku października będą też szczepionki dla personelu medycznego, ponad 114 tys. - poinformował.

"Szczepionek wystarczy dla wszystkich"

Wiceminister dodał, że łącznie jest zagwarantowane prawie 2 mln szczepionek i trwają rozmowy z producentami na temat kolejnych dostaw.

- Jestem przekonany, że szczepionek wystarczy dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić przeciwko grypie – oświadczył.

