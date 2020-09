Znalazł legwana w... malinach

Nietypowego odkrycia w krzakach malin na swojej posesji dokonał mieszkaniec gminy Chodel (woj. lubelskie). Metrowa jaszczurka, której obecność zgłosił policji, okazała się być legwanem. W wyniku stresu gad wszedł na drzewo. Dzięki pomocy pracowników urzędu gminy, zwierzę wróciło do właściciela. Nie była to jego pierwsza samotna wyprawa.

Wysłany na miejsce patrol mundurowych ustalił, że metrowa jaszczurka buszująca w malinach jest zaginionym legwanem. W wyniku narastającego wokół niego zamieszania, gad wspiął się na drzewo. Tam zastali go funkcjonariusze.

Kolejna samotna wyprawa



Przy pomocy pracowników urzędu gminy Chodel, policjanci ustalili tożsamość właściciela zwierzęcia. Należy ono do jednego z okolicznych mieszkańców. Jak się okazało, nie była to pierwsza samotna wyprawa legwana. Poprzednio odnaleziono go w sąsiedniej miejscowości.

ac/ polsatnews.pl