Ruszył program "Złota rączka dla seniora"

Kaliszanie powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych, które zostaną wykonane w ich domach w ramach programu "Złota rączka dla seniora". Projekt potrwa do 30 listopada - informuje biuro prasowe kaliskiego magistratu.

Miasto Kalisz rozpoczęło realizację pilotażowego programu, przygotowanego z myślą o seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw w swoich domach.

Z bezpłatnej usługi będą mogli skorzystać kaliszanie, którzy ukończyli 60 lat. Koszty projektu o wartości 20 tys. zł pokrywa budżet miasta.

Telefoniczne zgłaszanie usterek

Mieszkańcy - jak informuje biuro prasowe - będą mogli uzyskać pomoc np. przy naprawie cieknącego kranu, zepsutych klamek i zamków, gniazdek, konserwacji drzwi i okien.

Firma we własnym zakresie zapewnia sprzęt niezbędny do wykonania pracy. Natomiast koszty zakupu materiałów, koniecznych do usunięcia usterki są pokrywane przez seniora.

Kaliszanie telefonicznie zgłaszają usterki bezpośrednio do koordynatora usług lub osoby przez niego upoważnionej; decyduje kolejność zgłoszenia.

Termin realizacji usługi naprawczej to maksymalnie dwa tygodnie. Pracownicy firmy będą wyposażeni w imienne identyfikatory, opatrzone podpisem i pieczątką Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Jak poinformowało również biuro prasowe urzędu miasta, prezydent Kalisza podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego konkursu na przeprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla chętnych, którzy ukończyli 60 lat. Do tej pory zaszczepiono tysiąc seniorów.

Podczas pierwszej edycji zdrowotnego programu miejskiego zaszczepiono 1100 seniorów. Jednak okazało się, że chętnych jest znacznie więcej i na liście rezerwowej oczekuje jeszcze 700 osób.

Ponieważ zakładany limit szczepień został wyczerpany, miasto ogłosiło drugi konkurs, w którym będzie można zaszczepić łącznie 900 osób.

Program szczepień dla seniorów będzie kosztować miasto 100 tys. złotych. Dla porównania rok temu przeciw grypie zaszczepiono 1000 kaliszan, a dwa lata wcześniej 634.

