Śmiertelnie ugodził nożem 37-latka. Usłyszał zarzuty

43-letni Tomasz M., który w czwartek w Wągrowcu śmiertelnie ugodził nożem swojego 37-letniego szwagra, usłyszał już zarzut zabójstwa - poinformował PAP w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. Podejrzany przyznał się do winy.

- Tomasz M. usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa, czyli zarzut z art. 148 kodeksu karnego, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jeszcze w tej chwili Tomasz M. jest przesłuchiwany. Przyznał się do winy i składa wyjaśnienia przed prokuratorem - powiedział Wawrzyniak.

Dodał, że prokuratura będzie składała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Policyjna obława

Do zdarzenia doszło w czwartek w Wągrowcu (Wielkopolskie). Jak tłumaczył prokurator, - między mężczyznami, czyli ofiarą i sprawcą, wywiązała się kłótnia na tle pewnych rozliczeń finansowych. Kłótnia ta doprowadziła do tego, że podejrzany wyszedł w trakcie rozmowy do kuchni, wyciągnął z szuflady nóż i ugodził pokrzywdzonego w klatkę piersiową. Pomimo pomocy wezwanej przez obecną na miejscu córkę i żonę ofiary, mężczyzny nie udało się uratować -.

ZOBACZ: Zabił nożem 37-latka. Sprawca zatrzymany po obławie

Po zdarzeniu Tomasz M. był poszukiwany; w obławie brało udział około 100 policjantów z Wągrowca i Poznania. Mężczyznę udało się zatrzymać po kilku godzinach.

- Podejrzany w chwili zatrzymania miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Był karany już wcześniej za przestępstwa przeciwko mieniu i za przestępstwo w ruchu drogowym; prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - podkreślił Wawrzyniak.

WIDEO - Zbudują domy "dla osób w kwarantannie". Inwestycja obok rezerwatu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP