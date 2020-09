Eurojackpot. Gigantyczna wygrana w Polsce

Szczęśliwe liczby 11 września to: 2, 5, 24, 43, 45 oraz 4, 10. Wszystkie numery skreśliła tylko jedna osoba. To do niej trafi blisko 97 mln zł.

Padło także 35 wygranych piątego stopnia, płatnych ponad 13 tys. zł oraz 38 wygranych szóstego stopnia, za które można otrzymać ponad 550 zł.

ZOBACZ: Kumulacja w Lotto rozbita. Jest nowy multimilioner

To druga główna wygrana w Eurojackpot w Polsce. 10 maja 2019 roku - również w Eurojackpot - padł rekord wysokości wygranej w historii polskich gier liczbowych - 193 396 500,00 zł trafione w kolekturze w powiecie piotrkowskim - przypomina Lotto.

Graczowi pogratulował na Twitterze Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Gratulacje dla gracza z okolic Warszawy, który w dzisiejszym losowaniu Eurojacpot wygrał główna wygraną 96 805 666.90 zł 💰🍾#WygrywamyRazem @totalizator_sp #LOTTO — Olgierd Cieslik (@CieslikOlgierd) September 11, 2020









