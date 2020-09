Zabójstwo dziennikarza w Meksyku. Znaleziono zwłoki z odciętą głową

#ÚLTIMAHORA

OTRO PERIODISTA ASESINADO



Hallan DECAPITADO al reportero Julio Valdivia a la orilla de la vía del ferrocarril, donde estaba también su motocicleta, en la loc. Motzorongo, Mpio. de #Tezonapa, #Ver. Cubría la nota roja para @TuMundoADiario en esta región#Veracruz pic.twitter.com/mJUurlR0T9 — Avecilla 🇲🇽 (@Aveefeniix) September 9, 2020

Valdivia to co najmniej szósty dziennikarz, który zginął w tym roku w Meksyku - podaje agencja AP. Pisał on m.in. o sytuacji na obszarach wiejskich w pobliżu granicy stanu Veracaruz ze stanem Oaxaca, który nękany jest przez zorganizowane grupy przestępcze.

Julio Valdivia, el reportero de nota roja asesinado esta tarde en #Tezonapa #Veracruz tenía meses sin cobrar su sueldo íntegro. @TuMundoADiario le pagaba 1,000 pesos a la semana por trabajar en una de las regiones más peligrosas de #Mexico. Eso también es violencia. pic.twitter.com/zbxFNS7nII — Félix Márquez (@felyxmarquez) September 9, 2020 Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ), niezależna organizacja pozarządowa z siedzibą w Nowym Jorku, potępił - jak to ujął - "straszne wydarzenie" i wystosował "pilny apel" do władz Meksyku o wskazanie odpowiedzialnych za tę zbrodnię. W sierpniu niezależny dziennikarz Juan Nelcio Espinoza zmarł w policyjnym areszcie przy granicy Meksyku z USA. Został aresztowany podczas relacjonowania na swojej stronie internetowej konfrontacji w mieście Piedras Negras, przy granicy z amerykańskim stanem Teksas. Następnie policja zabrała go do szpitala, gdzie stwierdzono zgon - informuje Associated Press. W Meksyku w ciągu ostatnich 20 lat zginęło ponad 140 dziennikarzy.

dk/ PAP