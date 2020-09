W całych Niemczech zawyły syreny. Po raz pierwszy od 30 lat

W całych Niemczech o godz. 11:00 uruchomiono test systemów ostrzegania. Alarm trwał przez 20 minut.

Według Urzędu Ochrony i Pomocy w Klęskach Żywiołowych (BBK), narodowy dzień ostrzeżenia o zagrożeniach ma na celu przetestowanie niemieckich systemów ostrzegawczych i przygotowanie społeczeństwa do postępowania w przypadku sytuacji nadzwyczajnej w kraju - podaje portal dw.com.

"Chodzi o rozwagę i bezpieczeństwo"

- Każdy powinien wiedzieć, co robić w razie wypadku. Dziś nie chodzi o niepewność, ale o bezpieczeństwo, nie o panikę, ale o rozwagę - przekazał minister spraw wewnętrznych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul.



Tak zwane syreny nalotowe o zmiennym tonie były testowane przez jedną minutę od godziny 11:00. W całym kraju wciąż funkcjonuje około 15 tys. takich syren. W 1993 r., kiedy było ich 80 tys. Znaczna część niemieckiego systemu syren zimnowojennych popadła w ruinę, a wiele z nich zostało zdemontowanych - przypomina dw.com.

Heute ist #warntag2020. Was bedeuten die Sirenentöne, die ab 11 Uhr bundesweit zu hören sind? (1/3) @landnrw @hreul pic.twitter.com/pIpS2AxdJp — Innenministerium NRW (@IM_NRW) September 10, 2020

Wir bekommen alle einen Zeitpunkt, wann die Warnung kommen soll und dann lassen wir es alle krachen!#Warntag2020 #Sirenen #Warntag pic.twitter.com/3AO5UBvKhb — Alexander Burzlaff (@Sungamer8) September 10, 2020

Jedno miejsce, w którym nie słychać było syren to Berlin, gdzie system zdemontowano jeszcze w latach 90. W części kraju transmisje telewizyjne i radiowe zostały przerwane, a cyfrowe tablice w miastach wyświetlały komunikaty alarmowe.

Powiadomienie na komórkę

Powiadomienia push na telefony komórkowe były wysyłane również do tych, którzy pobrali niemiecką aplikację ostrzegawczą NINA działającą od 2015 r.



Testy są sposobem na przygotowanie społeczeństwa do tego, co robić i gdzie szukać pomocy w przypadku sytuacji nadzwyczajnej w kraju. Mogą to być powodzie, trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe, a także przerwy w dostawie prądu, emisje radioaktywne i ostrzeżenia jądrowe.

msl/bas/ dw.com