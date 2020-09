Policjanci odzyskali skradziony samochód, zanim właściciel zgłosił kradzież

Jak przekazała policjantka, kilka dni temu funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową z Pragi Południe otrzymali sygnał o skradzionym samochodzie, który miał trafić do jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie miał być zdemontowany.

Policjanci zaczęli obserwować okolicę posesji. - W pewnym momencie z jej podwórka wyjechała toyota, a w niej dwóch mężczyzn. Część funkcjonariuszy pojechała za tym samochodem. Po chwili policjanci podjęli interwencję, chcąc zatrzymać pojazd do kontroli. Kierowca nie zastosował się jednak do ich poleceń i zaczął uciekać. Funkcjonariusze bardzo szybko zatrzymali samochód i obu mężczyzn (...) mieli w pojeździe zagłuszarki (urządzenia do zakłócania sygnału GPS - red.) i gotówkę - podała nadkom. Joanna Węgrzyniak.

Dodała, że w tym samym czasie pozostali funkcjonariusze biorący udział w działaniach, na terenie obserwowanej posesji zastali dwóch innych mężczyzn, którzy w rękawiczkach roboczych demontowali białą mazdę.

- Jak się okazało, samochód został skradziony w nocy, ale właściciel jeszcze nie zdążył zgłosić tego przestępstwa. Oba pojazdy zostały zabezpieczone, dodatkowo w ręce funkcjonariuszy wpadły liczne elementy innych aut i podzespoły, zagłuszarki oraz pieniądze - wyjaśniła Węgrzyniak.

Wszyscy czterej trafili na komendę. Usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem samochodu. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnymi dozorami. Jeden z mężczyzn dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

