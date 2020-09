Tom Hanks znów w kwarantannie

Tom Hanks powrócił do Australii po tym, jak w marcu zdiagnozowano u niego Covid-19. Wtedy to wraz z żoną Ritą Wilson leczeni byli w jednym z tamtejszych szpitali. Po wyjściu z niego kolejne dni spędzili w izolacji.

Małżeństwo przebywało w Queensland ze względu na pracę przy filmie o życiu Elvisa Presleya. Hanks gra tam menedżera "króla rock and rolla", pułkownika Toma Parkera.

Kilka pięter w hotelu



Po pół roku przerwy prace nad obrazem wznowiono. Aktor przyleciał do Australii prywatnym odrzutowcem. Z lotniska został zabrany prosto do hotelu, gdzie przechodzi 14-dniową kwarantannę. Hanks będzie poddawany losowym kontrolom policyjnym, by upewnić się, że faktycznie stosuje się do przepisów i pozostaje w pokoju. Według lokalnych mediów, ekipa filmowa wynajęła w hotelu "kilka pięter".

Tom Hanks, zdobywca dwóch Oscarów za główne role w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump", był pierwszym amerykańskim celebrytą, u którego wykryto koronawirusem.

