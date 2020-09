13-latek postrzelony przez policjantów. Dziecko cierpi na autyzm

Do zdarzenia doszło w Salt Lake City w stanie Utah w USA. Matka chłopca z zespołem Aspergera wezwała do domu specjalny zespół policji, bo nie mogła sobie poradzić z kolejnym załamaniem nerwowym syna.

Po przyjeździe na miejsce, policjanci specjalizujący się w tego typu interwencjach, polecili matce chłopca zostać na zewnątrz, a sami weszli do środka. Po kilku minutach kobieta usłyszała z domu komendę "na ziemię", a następnie kilka strzałów.

W domu nie znaleziono broni

Chłopiec przeżył, ale w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Miał m.in. rany postrzałowe ramienia i brzucha. Kule przeszły przez jelita i pęcherz.

Brat 13-latka poinformował w sobotę na Twitterze, że jego stan jest stabilny.

I do want to say I appreciate @slcpd for working very hard to aid medical attention to my brother and regardless of weather or not the shooting was justified I am happy to announce that as of right not my brother is in stable condition. pic.twitter.com/1Lui7MR2V8