W Rosji wyprodukowano pierwszą partię szczepionki na koronawirusa Sputnik V, która - jak to określono - trafia do obiegu cywilnego. Minister zdrowia Michaił Muraszko zapowiedział, że na tym etapie zaszczepione zostaną grupy ryzyka: lekarze i nauczyciele.

"Pierwsza partia szczepionki przeznaczonej do zapobiegania zakażeniu koronawirusem Gam-Covid-Vac (handlowa nazwa preparatu Sputnik V - red.), opracowanej przez Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei rosyjskiego ministerstwa zdrowia, przeszła niezbędne testy jakości i została wyprodukowana dla obiegu cywilnego. W najbliższym czasie oczekiwane są dostawy pierwszych partii do regionów (Rosji)" - poinformował resort zdrowia we wtorek.

Nie przeszła wszystkich niezbędnych testów

Jak zapowiadał wcześniej Muraszko, równolegle ze szczepieniem osób z grup ryzyka trwać będą badania kliniczne prowadzone po rejestracji szczepionki. Preparat nie przeszedł bowiem jeszcze wszystkich niezbędnych testów. Rosja zarejestrowała go 11 sierpnia. Teraz preparat powinien zostać przetestowany na jak największej liczbie osób dorosłych różnej płci i wieku. ZOBACZ: Rosyjska szczepionka na koronawirusa działa? "Wytworzyła przeciwciała u ochotników" Przedstawiciel Centrum im. Gamalei prof. Aleksandr Butienko zapowiedział, że w przyszłości powstaną dwie wersje szczepionki: dla dorosłych i dla dzieci. Ta druga zawierać będzie mniejszą dawkę preparatu. Obie wersje zaczną być produkowane prawdopodobnie po zakończeniu etapu masowego testowania szczepionki przez ochotników. Zaszczepieni politycy Szczepienie znacznej części ludności Rosji, które odbędzie się na dalszym etapie, może zająć 9-12 miesięcy - ocenia Centrum im. Gamalei. Do tej pory kilku czołowych polityków rosyjskich ogłosiło, że poddało się szczepieniu. To m.in. mer Moskwy Siergiej Sobianin, minister obrony Siergiej Szojgu i szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski.

ac/ PAP