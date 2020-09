Pani Wanda z Gliwic na 18 sierpnia miała zaplanowany wyjazd do Niemiec. Dzień wcześniej udała się do banku, by załatwić formalności.

Gliwiczanka "nie żyła" od trzech tygodni

Kobieta weszła do placówki w maseczce, podeszła do okienka i podała dowód osobisty - napisał portal nowiny.gliwice.pl.

Pracownica banku poprosiła kobietę o zdjęcie maseczki i zaczęła się jej przyglądać, analizując jednocześnie dane z dowodu osobistego oraz znajdujące się w systemie bankowym.

Po chwili 65-latka dowiedziała się, że system wyświetla jej konto "na szaro", co powinno oznaczać, że już nie żyje.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Wanda zmarła 27 lipca. Z polecenia państwowego ubezpieczyciela, należało zablokować wysłaną na początku sierpnia emeryturę i odesłać do ZUS-u.

"Nogi się pode mną ugięły" - wyznała w rozmowie z dziennikarzami kobieta. - "W pierwszej chwili pomyślałam, że ktoś włamał mi się na konto i ukradł pieniądze. Ale tego, co usłyszałam, się nie spodziewałam. Jak to, umarłam?! Przecież jestem tu, stoję, a jutro jadę do Niemiec!".

Zawinił pracownik

Zdesperowana emerytka udała się do terenowego biura ZUS, gdzie - po trudnych pertraktacjach z urzędnikami - udało się wyjaśnić nieporozumienie.

Petentka musiała jednak wyrabiać nową kartę płatniczą oraz ponownie zlecać stałe przelewy w banku. Gdyby nie poszła tego dnia do placówki, nie wiedziałaby, że ją "uśmiercono". Najprawdopodobniej czekałyby ją problemy na granicy i niedogodności związane z brakiem dostępu do pieniędzy.

Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Beata Kopczyńska w rozmowie z portalem nowiny.gliwice.pl powiedziała, że do pomyłki doszło z winy pracownika, który, na podstawie złożonego aktu zgonu dokonał błędnej identyfikacji zmarłej w systemach informatycznych.

Imię i nazwisko zmarłej osoby zgadzały się z danymi pani Wandy.

Rzeczniczka ZUS wyraziła ubolewanie z powodu tego, co się stało oraz zapewniła, że w stosunku do winnych wyciągnięte zostały już konsekwencje służbowe.

