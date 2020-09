Strzały w pobliżu szkoły. 15-latek w ciężkim stanie

Do incydentu doszło w mieście Kesgrave, nieopoodal Ipswich w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii. Z nieznanych przyczyn w kierunku idącego do szkoły 15-letniego chłopca oddano strzały. Ciężko rannego do szpitala Addenbrooke w Cambridge zabrało lotnicze pogotowie.

Strzały w pobliżu liceum

Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w pobliżu liceum około 8:40. Szkoła średnia w Kesgrave poinformowała na Twitterze, że jeden z uczniów 11. klasy ucierpiał w strzelaninie, ale pozostałe dzieci są bezpieczne w szkole i pozostaną tam do końca zajęć.

We have made aware by the police that there has been a serious incident involving one of our Year 11 students, on their way to school. Students in school are safe and we are managing the situation in constant, close communication with the police. 1/2