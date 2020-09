Reprezentacja Hołowni w Sejmie? Jedna z posłanek ma opuścić Lewicę

Szymon Hołownia buduje stowarzyszenie Polska 2050. Pod koniec sierpnia były kandydat na prezydenta przedstawił logo, wskazał kierunki swojego ruchu i zapowiedział wyłonienie szefów regionalnych.

Stowarzyszenie dopiero raczkuje, ale jak wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, może w niedalekiej przyszłości mieć pierwszego reprezentanta w Sejmie. Jeszcze w tym tygodniu klub Lewicy ma opuścić Hanna Gill-Piątek i zrezygnować z członkostwa w partii Wiosna.

Według rozmówców polsatnews.pl, Gill-Piątek przestała odpowiadać na telefony i wiadomości od kolegów i koleżanek z formacji. Po opublikowaniu doniesień o rzekomym odejściu z Lewicy, skontaktować się z nią nie mógł także szef klubu Krzysztof Gawkowski.

Posłanka z Łodzi

Hanna Gill-Piątek od dawna udziela się w ruchach miejskich, Kongresach Kobiet, a przez wiele lat należała do Partii Zielonych. Jednak do wielkiej polityki dostała się dopiero po dołączeniu do Wiosny Roberta Biedronia, najpierw koordynując jej prace w regionie piotrkowskim, a potem wchodząc do Sejmu z list SLD w okręgu łódzkim. Oddano na nią 14 422 głosy.

W Sejmie została członkinią Komisji Finansów Publicznych, działającej w jej ramach Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, a także Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

