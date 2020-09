Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Kibice Wuhan Zall FC po raz pierwszy od blisko dziewięciu miesięcy mogli zobaczyć z trybun grę swoich piłkarzy. Trzystu z nich przebyło w tym celu aż 750 km, by dotrzeć do miejscowości Suzhou. To jedno z dwóch miast Chin, gdzie rozgrywane są spotkania ligowe.