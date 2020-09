Sondażownia wskazuje, że oceny prezydenta Andrzeja Dudy są nieco lepsze od rejestrowanych w lipcu, tuż przed II turą wyborów prezydenckich; w porównaniu do przedwyborczego pomiaru zaufanie do Dudy wzrosło o 3 pkt proc. i wyniosło w sierpniu 57 proc. Nieufność wobec prezydenta wyraziło natomiast 32 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.).

Premier z 54 proc. zaufaniem

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się w sierpniu premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 54 proc. respondentów. Brak zaufania wobec szefa rządu zadeklarowało 32 proc. ankietowanych. CBOS wskazuje, że nastąpiła niewielka poprawa ocen premiera w stosunku do pomiaru lipcowego; zaufanie do szefa rządu wzrosło o 3 pkt proc. i o tyle samo zmniejszył się odsetek badanych, którzy mu nie ufają.

Na kolejnym miejscu znalazł się lider stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa nieco ponad połowa ankietowanych (51 proc.); polityka nie darzy zaufaniem 21 proc. respondentów. Według CBOS, aktualne notowania niedawnego kandydata na prezydenta to spora zmiana w stosunku do okresu poprzedzającego jego start w wyborach. "W marcu, kiedy po raz pierwszy pytaliśmy ankietowanych o stosunek do Szymona Hołowni - wówczas już kandydata do urzędu prezydenckiego, jednak wciąż politycznego debiutanta - zaufanie do niego deklarowało 38 proc. ankietowanych, a więc o 13 punktów procentowych mniej niż obecnie" - podkreśla CBOS.

Szumowski wciąż w czołówce

Na kolejnym miejscu sierpniowego rankingu znalazł się były już minister zdrowia Łukasz Szumowski (49 proc. deklaracji zaufania; 32 proc. - nieufności). Sierpniowe badanie przeprowadzono tuż przed ogłoszeniem przez Szumowskiego dymisji. Szumowski od czasu wybuchu pandemii niezmiennie zalicza się do ścisłej czołówki polityków najczęściej budzących zaufanie Polaków - wskazuje CBOS.

Na kolejnych pozycjach sierpniowego rankingu znaleźli się: minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (44 proc. deklaracji zaufania i 37 proc. - nieufności); prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski (odpowiednio 41 proc. i 40 proc.); prezes PiS Jarosław Kaczyński (odpowiednio - 40 proc. i 46 proc.) oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (odpowiednio 39 proc. i 23 proc.).

Kolejne pozycje zajęli: polityk Konfederacji Krzysztof Bosak (któremu ufa 38 proc. respondentów; nie ufa 25 proc.); marszałek Sejmu Elżbieta Witek (odpowiednio 33 proc. i 23 proc.); wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński (odpowiednio 28 proc. i 21 proc.); wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (odpowiednio 26 proc. i 20 proc.).

Negatywne noty u Budki i Czarzastego

Na dalszych pozycjach sierpniowego rankingu uplasowali się: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (26 proc. deklaracji zaufania; 32 proc. - nieufności) i marszałek Senatu Tomasz Grodzki (odpowiednio 25 proc. i 34 proc.).

Na ostatnich pozycjach sondażu znaleźli się wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty (19 proc. deklaracji zaufania i 29 proc. nieufności) oraz lider PO Borys Budka (odpowiednio 19 proc. i 44 proc.). "W ocenach obu polityków przeważają negatywne noty. Dotyczy to w szczególności Borysa Budki, który w tym miesiącu nie tylko wyraźnie stracił na zaufaniu (spadek o 5 punktów procentowych), ale także zebrał wyjątkowo dużo negatywnych ocen" - podkreśla CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 18-27 sierpnia.