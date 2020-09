Pijany nauczyciel zabił 14-latka. Jest wyrok sądu

Do wypadku doszło 17 sierpnia 2019 roku w Sichowie Dużym (gm. Rytwiany). W rejonie skrzyżowania dróg lokalnych 53-letni wówczas kierowca forda fiesty uderzył w jadącego przed nim 14-letniego rowerzystę. Potem jego samochód otarł się jeszcze o jadącą z naprzeciwka hondę.

Na miejscu przez prawie dwie godziny reanimowano rannego chłopca. Udało się przywrócić jego funkcje życiowe, a śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala w Kielcach. Lekarze tam walczyli o jego życie, ale chłopiec następnego dnia zmarł.

Po badaniu alkomatem na miejscu wypadku okazało się, że kierujący fordem Przemysław S., nauczyciel wychowania fizycznego miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

Wyrok pierwszej instancji: 9 lat więzienia

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Staszowie skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na 9 lat więzienia, 70 tys. zł nawiązki oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Apelację od wyroku złożyli, zarówno prokuratura, jaki i obrońcy Przemysława S.

Sąd Okręgowy w Kielcach, który rozpatrywał odwołanie, podwyższył w piątek karę pozbawienia wolności dla sprawcy wypadku do 10 lat. - To przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12. Sąd uznał, że procent alkoholu we krwi mężczyzny i stopień zaniedbania z jego strony był tak wysoki, iż adekwatną karą do stopnia zawinienia będzie 10 lat pozbawienia wolności. Dlatego wyrok został zaostrzony – powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej.

kło/ PAP