W ubiegłym tygodniu ministerstwo sprawiedliwości wysłało do swojego odpowiednika w Słowenii list z propozycją przyłączenia się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Słoweńskie władze odpowiedziały jednak, że nie widzą ku temu powodów. - Wycofanie się z konwencji stambulskiej byłoby nie do przyjęcia - podkreśliła z kolei Janja Sluga, przewodnicząca Partii Nowoczesnego Centrum.