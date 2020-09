GIS ostrzega przed przyborami kuchennymi. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed dwoma przyborami kuchennymi, które zostały do Polski sprowadzone z Chin. Po zetknięciu z żywnością, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Chodzi o łyżeczkę firmy Fackelmann i ugniatacz do ziemniaków Odelo Prestige.

ZOBACZ: GIS wycofuje produkty Bonduelle i ostrzega przed ich spożywaniem

"Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu określonego w tym ostrzeżeniu. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z łyżki do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - możemy przeczytać w komunikacie.

Informacje dla konsumentów

Łyżeczka Fackelmann: Łyżka z nylonu barwy czarnej, na uchwycie tłoczenie: +210°C oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Do uchwytu dołączona oryginalna etykieta o treści: PL ŁYŻECZKA PL FACKELMANN Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha info@fackelmann.pl FACKELMANN GERMANY www.fackelmann.com 151537, ​ , ca. 32,5 cm, Made in China ES0515HY

Numer partii: 151537

Importer: Fackelmann Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha

Ugniatacz do ziemniaków Odelo Prestige: Produkt:ODELO PRESTIGE Quality line, SELLA, UGNIATACZ DO ZIEMNIAKÓW POTATO SMASHER

Numer partii: 0D 1509

Dystrybutor: DELHAN, ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno

Łyżeczka została już usunięta z rynku, natomiast dystrybutor ugniatacza rozpoczął procedurę z tym związaną. GIS prowadzi postępowanie wyjaśniające w obu sprawach.

WIDEO - Serial "Przyjaciółki” powraca! 16. sezon od 3 września w Polsacie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/sgo polsatnews.pl