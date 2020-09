Pożar hali w Konstancinie-Jeziornie. Akcja strażaków dobiega końca

Trzy zastępy strażackie kończą trwającą całą noc akcję w miejscu pożaru, który wybuchł we wtorek po południu w Konstancinie-Jeziornie - powiedział PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP. Jak zaznaczył, dogaszanie może potrwać do ok. godz. 9-10.