Kanadyjczycy uważają, że pandemia zjednoczyła ich kraj

Kanadyjczycy od kilku dni słyszą coraz więcej ostrzeżeń przed drugą falą koronawirusa. W publikowanych w sierpniu modelach podano, że "tląca się pandemia" może w Kanadzie potrwać do stycznia 2022 r. "Władze medyczne nie mogą działać same (…) bądźcie więc nadal częścią rozwiązania" - zaapelowała federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam. Zwróciła uwagę w komunikacie, że w minionym tygodniu średnia liczba nowych przypadków wzrosła o 13 proc., a połowa nowych zachorowań to osoby w wieku 20 do 39 lat, zatem ci, które ze względu na brak objawów mogą często nie wiedzieć, że są zarażone, więc przekazują chorobę dalej.

ZOBACZ: Zmiana przepisów dotyczących izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19

Wśród badanych 14 krajów

W opublikowanym właśnie badaniu Pew Research Kanadyjczycy znaleźli się wśród krajów, których mieszkańcy uznali, że pandemia ich zjednoczyła. Wśród 14 badanych krajów Kanada jest na drugim miejscu, po Danii, z 66 proc. odpowiedzi, że "kraj jest mocniej zjednoczony niż przed pandemią koronawirusa" (29 proc. jest przeciwnego zdania). Inne kraje, w których odsetek zauważających większą solidarność przekracza 50 proc. to Dania (72 proc.), Szwecja, Korea Południowa i Australia (54 proc.). W tym Kanada jest odmienna od USA. 18 proc. południowych sąsiadów Kanady uważa, że kraj się zjednoczył (to najgorszy wynik w sondażu) i 77 proc. sądzi, że kraj jest bardziej podzielony (to również najwyższy odsetek takich odpowiedzi).

ZOBACZ: 320 mld dolarów strat w turystyce. 120 mln osób może stracić pracę. Powodem pandemia

Wezwania do wspólnego rozwiązania problemu Covid-19 są stale obecne w wypowiedziach kanadyjskich lekarzy i polityków. Według niedawnego badania Angus Reid Institute, 47 proc. Kanadyjczyków przestrzega wszystkich zaleceń medycznych, 36 proc. - przynajmniej części, 18 proc. ignoruje te zalecenia. Według niedawnego badania Uniwersytetu McGill, szczególnie ci Kanadyjczycy, którzy regularnie korzystają z mediów społecznościowych, rzadziej przestrzegają zasad i rzadziej postrzegają Covid-19 jako zagrożenie.

Pew Research zauważył inną prawidłowość: "ci, którzy sądzą, że kraj źle zarządzał kryzysem, są bardziej skłonni sądzić, że kraj jest bardziej podzielony”. Jest też prawidłowość powiązana z preferencjami wyborczymi. „W Europie ci, którzy mają pozytywne opinie o skrajnie prawicowych populistycznych partiach, są bardziej skłonni niż ci o przeciwnych poglądach, uznawać, że podziały się zwiększyły od wybuchu pandemii" - napisano w komunikacie. W Kanadzie 88 proc. mieszkańców uważa, że kraj podjął właściwe decyzje podczas pandemii.

Plan odbudowy gospodarki po pandemii

Inny sondaż wskazał, że politycy, którzy obecnie koncentrują się na "ponownym otwarciu" gospodarki, nie trafiają z tym przekazem do Kanadyjczyków. Według najnowszego badania Leger Institute dla Association for Canadian Studies(ACS), 69 proc. Kanadyjczyków uważa, że kwestie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa gospodarczego są jednakowo istotne, 15 proc. sądzi, że gospodarka jest ważniejsza, 14 proc. - że opieka zdrowotna. Tylko w trzech konserwatywnych prowincjach: Manitobie, Saskatchewan i Albercie, odsetek odpowiadających, że ważniejsza jest gospodarka (21 -23 proc.) przewyższa znacząco wybierających opiekę zdrowotną (12 – 13 proc.). Jednak także tam 65 proc. uważa, że obie sprawy są tak samo ważne.

ZOBACZ: Kiedy skończy się pandemia? Szef WHO zabrał głos

23 września rząd federalny ma przedstawić w parlamencie plan odbudowy gospodarki Kanady po pandemii.

Badanie Leger było prowadzone zarówno w Kanadzie jak i w USA, gdzie odsetek uważających, że zdrowie i gospodarka są tak samo ważne, jest nieco niższy niż w Kanadzie (63 proc.) Komunikat ACS podkreśla jednak, że „w istocie większość Amerykanów i Kanadyjczyków nie chce decydować co jest ważniejsze, zdrowie czy gospodarka, choć byli proszeni o dokonanie wyboru przez prowadzących badanie”.

WIDEO - Turysta pozował do zdjęcia. Zniszczył 200-letnią rzeźbę [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP