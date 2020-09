Jak wrócić z Hiszpanii? Polski przewoźnik organizuje loty

PLL "LOT" zorganizuje siedem lotów czarterowych z Hiszpanii od 2 do 6 września - poinformowała ambasada RP w Madrycie. Organizacja lotów jest związana z obowiązującym od 2 do 15 września zakazem ruchu lotniczego z 44 państwami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od środy do 15 września będzie obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do Polski z 44 krajów m.in. Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

✈️informujemy, że PLL LOT organizuje 7 lotów czarterowych z ES do PL od 2 do 6 września.

Scenariusze powrotu

Ambasada RP w Madrycie poinformowała, że jeśli lot z Hiszpanii do Polski został odwołany lub możliwe jest jego odwołanie w najbliższych tygodniach, ze względu na sytuację epidemiczną, sugerowane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych form powrotu do Polski.

Ambasada podkreśliła, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z Polską.

"Z Madrytu i Barcelony codziennie realizowane są połączenia lotnicze do Niemiec czy Francji. Szukając alternatywnych możliwości wyjazdu z Hiszpanii, korzystaj z popularnych wyszukiwarek lotów lub bezpośrednio ze stron przewoźników. Wiemy, że konieczność zmiany planów wypoczynku w Hiszpanii i powrotu do Polski to nie tylko ryzyko stresu, ale i strat finansowych. Przypominamy, że zgodnie z regulacjami prawa lotniczego można ubiegać się o zwrot kosztów od przewoźnika, który odwołał lot" - czytamy w komunikacie ambasady.

