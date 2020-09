- Część obaw może być zrozumiała, ale jednocześnie przygotowaliśmy przepisy pozwalające na bezpieczny powrót do szkół. Polski rząd zachował się podobnie do rządów większości państw Europy. Przywrócono stacjonarne nauczanie i pozostawiono furtkę w postaci nauczania zdalnego. (...) Próbujemy znaleźć złoty środek - mówił we wtorkowym "Graffiti" minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Prowadzący program Marcin Fijołek dopytywał Piontkowskiego o to, czy autonomia dla dyrektorów szkół przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o zamknięciu placówek powinna być większa.

- Mamy do czynienia z dwoma skrajnymi punktami widzenia. Z jednej strony jesteśmy oskarżani o to, że krępujemy dyrektorom ręce. a z drugiej o to, że nie wiedzą co mają robić i ministerstwo pozostawiło ich samych sobie. (…) Daliśmy ogólne wytyczne dla dyrektorów, (…) ale zdajemy sobie sprawę, że każda szkoła jest inna - większa, mniejsza, z szerszymi bądź węższymi korytarzami i to dyrektor musi ostatecznie zdecydować, jakie elementy zastosować - wyjaśniał na antenie Polsat News.

Piontkowski mówił też o kluczowej roli sanepidów.

- To jedyna służba profesjonalnie zajmująca się zwalczaniem epidemii. (…) To inspekcja sanitarna będzie ostatecznie podejmowała decyzje. Dyrektor nie jest specjalistą od stanu zdrowia swoich podopiecznych - dodał.

Automatyczny mechanizm?

Fijołek pytał również o wprowadzenie automatycznego mechanizmu dotyczącego przejścia na zdalny bądź hybrydowy model nauczania w przypadku umieszczenia danego powiatu na liście stref żółtej lub czerwonej.

- Nie planujemy takiego rozwiązania. Sam kolor żółty w danym powicie nie oznacza, że jest realne zagrożenie epidemicznie. Może to być lokalny ośrodek zakażenia, np. DPS gdzie choruje kilka lub kilkanaście osób. (…) Wtedy jest on zamknięty, koronawirus się nie rozprzestrzenia i nie ma potrzeby zamykać innych zakładów pracy czy szkół - powiedział szef MEN.

Zaznaczył, że "niektórzy uważają, że w przypadku kilku zachorowań na południu Polski należy zamknąć szkoły na północy".

- Tak epidemia nie działa. Stąd uznaliśmy, że nie należy podejmować decyzji w całym kraju skali, a jedynie lokalnie, gdzie występuje zagrożenie. No chyba, że zmieniłaby się sytuacja epidemiczna nie tylko w Polsce, ale także w Europie, wówczas pozostawiamy sobie możliwość takich decyzji w całym kraju bądź w kilku województwach – dodał.

4,6 mln uczniów

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły - które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość - mają wrócić do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne.

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego będą wyglądać inaczej niż zazwyczaj. Zadecyduje o tym dyrektor szkoły czy placówki oświatowej, który ma zorganizować je w taki sposób, aby zapewnić uczniom, nauczycielom czy rodzicom, którzy będą towarzyszyć dzieciom, bezpieczne warunki.

