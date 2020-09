"Poradzicie sobie z tym wyzwaniem". Życzenia pary prezydenckiej na nowy rok szkolny

W opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta liście prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zwracają się do nauczycieli, uczniów i rodziców.

"Wyjątkowy moment i nowe przeżycie"

"W sposób szczególny chcemy pozdrowić uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. To dla Was wyjątkowy moment i nowe przeżycie – pełne emocji, radości i nadziei, a może też odrobiny niepokoju. Jesteśmy przekonani, że dzięki troskliwej opiece swoich wychowawców i wsparciu bliskich doskonale poradzicie sobie z tym wyzwaniem" - czytamy w liście.

ZOBACZ: 30 lat religii w szkołach. "Często problem jest w katechecie"

Para prezydencka zwraca też uwagę, że "obecny rok szkolny przynosi zupełnie nieznane dotąd doświadczenia także starszym uczniom i gronu nauczycielskiemu". "Wszyscy bowiem wchodzimy teraz w nowy etap zmagań z epidemią koronawirusa. Zagrożenie chorobą będzie nam nadal towarzyszyć, dlatego trzeba nauczyć się funkcjonować normalnie w warunkach podwyższonych standardów sanitarnych. Wymaga to rozwagi, konsekwencji i świadomości, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem" - podkreślono.

Zaznaczono przy tym, że "na pewno jednak szybko przywykniemy do nowych okoliczności, a rozpoczynający się rok wypełni przede wszystkim nauka i praca". "Życzymy, aby był to czas poszerzenia i pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności. Niech wspólny wysiłek przynosi rozwój zainteresowań i talentów, a postępy i sukcesy uczniów niech będą powodem satysfakcji dla ich nauczycieli i dumy rodziców" - czytamy w liście.

Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021https://t.co/tGgXApsHy0 pic.twitter.com/nXXlzcmUZI — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 1, 2020

Życzenia dla nauczycieli

"Pedagogom życzymy wielu osiągnięć w Państwa ogromnie cennej i często niełatwej pracy. Nauczyciel to nie tylko zawód, ale też powołanie do służby młodemu pokoleniu Polaków" - napisał Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. "Oby za swój trud zawsze otrzymywali Państwo wiele wyrazów wdzięczności i uznania od tych, którym pomagają Państwo kształcić się i przygotowywać do dorosłego życia" - dodano.

ZOBACZ: W Polsce każdy spór jest polityczny. Zaremba o powrocie dzieci do szkół

Pierwsza para podkreśla także, że "Lata edukacji szkolnej na zawsze zapisują się w pamięci każdego z nas i już jako ludzie dojrzali często ze wzruszeniem wracamy do nich myślami". "Życzymy więc, aby nowy rok szkolny 2020/2021 był rokiem sukcesów" - napisano.