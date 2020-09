Lekki spadek inflacji w Polsce

Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że inflacja sierpniu obniżyła się z 3 proc. do 2,9 proc. i była najniższa od maja. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z trwałą tendencją i pod koniec roku wskaźnik może dotrzeć w okolice wyznaczonego przez NBP celu, czyli 2,5 proc.