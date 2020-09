We wtorek w regionach południowych, południowo-wschodnich i centralnych spadną bardzo duże ilości deszczu. Przeważnie od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy, jednak miejscami nawet do 50 litrów, co może się skończyć podtopieniami dróg i zabudowań.

Bez opadów, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, będzie jedynie w północnych regionach.

Prognoza pogody na wtorek

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW

Z powodu intensywnych opadów i zagrożenia podtopieniami Alert RCB wysłano do mieszkańców głównie południowych powiatów województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

IMGW wydał dla tych powiatów ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W pozostałych powiatach niemal całej południowej Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Do wieczora może spaść od 30 do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Bardzo chłodno i wietrznie

Temperatura będzie bardzo niska. W najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14-15 stopni na południu i w centrum do 19 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr z północnego wschodu będzie wiać chwilami porywiście, dodatkowo obniżając temperaturę odczuwalną nawet o kilka stopni w stosunku do wskazań termometrów. Jego porywy mogą dochodzić do 40-50 km/h.

Biomet niekorzystny

Ciśnienie w samo południe wyniesie od 1009 hPa na południu do 1019 hPa na północnym zachodzie. Rano i przed południem będzie stabilne, jednak w drugiej połowie dnia zacznie spadać.

Warunki biometorologiczne z powodu deszczu, silnego wiatru i niskiej temperatury pozostaną niekorzystne. Osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać senność, ból głowy i rozkojarzenie. Tylko w północnych województwach biomet przejdzie w obojętny.

Środa mokra i chłodna

Bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze utrzyma się przeważające zachmurzenie, chociaż z przejaśnieniami. Na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum opady będą intensywne i mogą powodować podtopienia.

Temperatura maksymalna wyniesie od zaledwie 12-13 stopni na zachodzie do 21 stopni na północnym wschodzie kraju. Z powodu opadów i silnego wiatru będzie odczuwalnie nawet o 2-3 stopnie chłodniej.

Łukasz Mielczarek/twojapogoda.pl