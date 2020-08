Półnagi mężczyzna tańczył na ołtarzu. Skandal w klasztorze w Tyńcu

Rozebrany do pasa mężczyzna wszedł do kościoła benedyktynów w Tyńcu i zaczął tańczyć na ołtarzu. W świątyni trwała w tym czasie próba przed koncertem muzyki sakralnej. Na miejsce została wezwana policja. 32-latek trafił do jednego z krakowskich szpitali.

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia w trakcie próby przed koncertem Krakowskiego Kwintetu Harfowego i organisty Dariusza Bąkowskiego-Koisa. W pewnym momencie do świątyni wszedł półnagi mężczyzna ubrany jedynie w krótkie spodenki.

Utrudniony kontakt

- Rozebrany do pasa mężczyzna wszedł do prezbiterium, gdzie znajdowali się muzycy: przechadzał się po nim, stał przez chwilę przy tabernakulum, potem zaś wszedł na ołtarz, przygotowany do odprawienia Mszy Świętej wieczornej. Zmusiło to wykonawców do przerwania próby. Mnich, który zaraz zjawił się na miejscu, próbował wyprosić mężczyznę z kościoła, lecz kontakt z nim był utrudniony: mężczyzna wpadał w skrajne stany emocjonalne i nie chciał pozostać w jednym miejscu - powiedział "Gazecie Krakowskiej" brat Grzegorz Hawryłeczko, rzecznik opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Na miejsce została wezwana policja. - Na podstawie zachowania mężczyzny funkcjonariusze postanowili wezwać do niego karetkę pogotowia. 32-latek został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali - powiedział polsatnews.pl Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

- W sprawie wszczęto dochodzenie, które ma wyjaśnić czy doszło do obrazy uczuć religijnych - poinformował rzecznik.

- Policjanci mają dane tego mężczyzny, gdy wyjdzie ze szpitala zostanie wezwany na przesłuchanie. Przesłuchani zostaną również świadkowie zdarzenia - dodał Szpiech.

Według informacji "Gazety Krakowskiej", w momencie incydentu w pobliżu trwała impreza techno Egodrop Rave OA. Niewykluczone, że mężczyzna był jednym z jej uczestników.

Apel radnego

W związku ze zdarzeniem radny Marek Sobieraj wysłał do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego interpelację w sprawie zakazu organizowania imprez w tym miejscu.

"Apeluję w imieniu swoim, mieszkańców Tyńca, Piekar oraz Ojców i Braci Benedyktynów (...) o całkowity zakaz wydawania zgody na takie imprezy w okolicy Tyńca, a także skierowanie odpowiednich służb w miejsce imprezy w celu przeszukania terenu na ewentualność pozostawienia niebezpiecznych substancji i przedmiotów. Zwracam na to szczególną uwagę, gdyż miejsce to jest przy ulicy Promowej, którą rowerzyści traktują jak ścieżkę rowerową, udając się z całymi rodzinami w malownicze rejony Tyńca" - napisał radny.

Opactwo Benedyktynów poinformowało, że we wtorek 1 września w świątyni odbędzie się modlitwa "jako wynagrodzenie za znieważenie ołtarza".

"Obecność Chrystusa w monstrancji jest przypomnieniem świętości Ołtarza, gdzie sprawuje się Najświętsza Eucharystia" - przypominają benedyktyni.

