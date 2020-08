Lady Gaga i grupa BTS triumfatorami MTV Video Music Awards 2020

Do amerykańskiej piosenkarki, aktorki, ikony mody i aktywistki trafiły nagrody dla artysty roku i za piosenkę roku. Za przebój "Rain On Me" została wyróżniona w kategorii za "najlepszą współpracę".

Po raz pierwszy w historii

Lady Gagę uhonorowano przyznaną po raz pierwszy w historii nagrodą Tricon. Artystka zadedykowała to wyróżnienie widzom pozostającym w domu z powodu pandemii koronawirusa. - Chcę, żebyście wiedzieli, że wy też możecie to zrobić. Jesteśmy teraz rozdzieleni, a kultura może wydawać się pod pewnymi względami mniej żywotna, ale wiem, że nadchodzi renesans, a gniew popkultury zainspiruje cię, a wściekłość sztuki wzmocni cię, ponieważ reaguje na trudności swoją hojnością i miłością - podkreśliła. ZOBACZ: Lady Gaga chce nosić jego biżuterię. "Pochodzę z małej miejscowości, ale od zawsze myślę globalnie" Lady Gaga przyznała, że obecny rok nie jest łatwy dla wielu ludzi, a to, co zaobserwowała na świecie uznała za ogromny triumf odwagi. Artystkę chwaliła modelka Bella Hadid, przedstawiając Lady Gagę jako zdobywczynię nagrody Tricon. - Zmienia muzykę pop w sztukę wysoką. Na nowo definiuje modę - dodała Hadid, nazywając Lady Gagę osobą, która "inspiruje i wzmacnia nas wszystkich" swoim aktywizmem. Wyświetl ten post na Instagramie. ⚔️ #VMAs 💓 Post udostępniony przez Lady Gaga (@ladygaga) Sie 30, 2020 o 8:39 PDT Najlepsza grupa Utwór "On" przyniósł zwycięstwo grupie BTS w kategoriach za najlepszy dysk popowy, K-Popowy i za najlepszą choreografię. BTS okazała się też najlepszą grupą. ZOBACZ: "Malował po ścianach krwią z odciętego palca”. Czy to koniec kariery Johnny’ego Deppa? Teledyskiem roku został uhonorowany The Weeknd za utwór "Blinding Lights". Machine Gun Kelly zdobył statuetkę za najlepszy teledysk alternatywny za "Bloody Valentine". Doja Cat została najlepszą nową artystką, a Taylor Swift uhonorowano za najlepszą reżyserię - utwór "The Man". Wręczenie nagród MTV stało się hołdem dla pracowników medycznych z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Przed rozpoczęciem prowadząca ceremonię Keke Palmer przypomniała też o śmierci Chadwicka Bosemana, gwiazdy „Czarnej Pantery”. Nazwała zmarłego w piątek 43-letniego aktora „prawdziwym bohaterem”.

