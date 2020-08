"W tych dniach czuło się powiew wolności, a Polacy stawali się gospodarzami we własnym kraju. Dopiero potem okazało się, że był to zabieg taktyczny komunistów, by wciągnąć tworzącą się »Solidarność« do gry" - napisał premier Mateusz Morawiecki w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Wspominał też, jak w tamtym czasie wraz z kolegami kolportował opozycyjną gazetę.