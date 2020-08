Wepchnął pod pociąg matkę z dzieckiem. Sąd: był niepoczytalny

41-letni Erytrejczyk, który w ubiegłym roku zabił na dworcu kolejowym we Frankfurcie nad Menem 8-letniego chłopca spychając go z peronu pod koła pociągu, nie ponosi za to winy ze względu na swą niepoczytalność - orzekł w piątek frankfurcki sąd krajowy. - Czuł się wtedy zagubiony - ocenił psychiatra, na którego oddział trafił 41-latek.