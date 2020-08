Antoś po operacji. "Udało się! Mamy korektę serca"

"To co wydawało się nierealne spełniło się"- napisano w czwartek na oficjalnym profilu Antosia na Facebooku. W środę około godziny 17:00 czasu polskiego rozpoczęła się skomplikowana operacja serca chłopca. Trwała ponad 10 godzin i zakończyła się dziś rano. Chłopiec przeszedł zabieg w Stanach Zjednoczonych, a był on możliwy dzięki widzom Polsatu.