Walka o 4-letnią Ines. Trybunał wstrzymał nakaz wydania dziecka ojcu

Informację tę potwierdziła pełnomocniczka babci dziecka mec. Marta Trzęsimiech-Kocur. - Trybunał Konstytucyjny po naszym wniosku wstrzymał wykonanie wydania dziecka ojcu na czas trwania postępowania w tej sprawie przed Trybunałem. Mam nadzieję, że daje to czas na rzeczową rozmowę - powiedziała prawniczka.

ZOBACZ: Batalia prawna o 4-letnią Ines. Wpłynęła skarga do Trybunału

- Od kilku miesięcy babcia i jej wnuczka żyją w ciągłym strachu, że dziecko zostanie odebrane i przekazane ojcu, którego nie zna. Przypominam, że takie próby były już podejmowane. Mamy nadzieję, że druga strona podejmie z nami rozmowy, zależy nam na łagodnym zakończeniu tej sprawy - dodała.

"Niebezpieczna zmiana dla psychiki dziecka"

Z kolei wiceminister Wójcik, odnosząc się do rozstrzygnięcia TK, powiedział, że jest to korzystna decyzja z punktu widzenia dobra dziewczynki. - Dziecko urodziło się i przez trzy lata wychowywało w Polsce. A teraz przewiezienie go z jednego kraju do drugiego to byłaby gwałtowna, bardzo niebezpieczna zmiana dla psychiki dziecka - dodał wiceminister.

Zdaniem Wójcika, Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony do wydania decyzji dotyczącej wstrzymania wydania dziecka ojcu. - Trybunał tak zdecydował i Trybunał ma prawo do tego - podkreślił.

ZOBACZ: Rzecznik Praw Dziecka spotka się z ojcem Ines. "Zgodził się na rozmowę o dobru dziecka"

Wiceminister zapewnił przy tym, że będzie dążył do mediacji ws. przyszłości dziewczynki. - Ważne, żeby ojciec w ramach mediacji zbliżył się do dziecka. Mediacje są w tej sprawie bardzo istotne - dodał.

Zabrała córkę i wyjechała z nią do Polski

Chodzi o sprawę 4-letniej Ines, która urodziła się w Polsce, a niedługo po narodzinach jej matka wyjechała z nią do Belgii, gdzie mieszkał jej partner i ojciec dziecka. Para rozstała się, kiedy dziewczynka miała rok. Kobieta zabrała córkę i wyjechała z nią do Polski. Wówczas między rodzicami rozpoczęła się sądowa batalia o dziecko.

W listopadzie ub. roku przebywająca w Polsce matka dziewczynki nagle zmarła. Dzień wcześniej sąd belgijski przyznał wyłączną opiekę rodzicielską ojcu. Opiekę nad dzieckiem przejęła jednak babcia dziewczynki. Strona belgijska uznała, że babka ukrywa dziecko i wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania kobiety. Natomiast polski sąd – na wniosek prokuratury - go oddalił. Ojciec tymczasem domaga się przekazania mu córki.

Kluczowe w sprawie Ines jest orzeczenie sądu w Brukseli z 21 listopada 2017 r., który wydał nakaz natychmiastowego powrotu dziecka do Belgii. Na jego podstawie w styczniu 2018 r. katowicki sąd nakazał matce wydanie córki. Postanowienie to uprawomocniło się w połowie czerwca tego samego roku – apelację matki i prokuratora oddalił Sąd Okręgowy w Katowicach.

W czerwcu br. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód oddalił wnioski prokuratury i Rzecznika Praw Dziecka o natychmiastowe wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu dotyczącego odebrania dziecka babci i przekazania go ojcu.

Dziecko miało być odebrane na podstawie postanowienia radomskiego sądu, który wydał je w drodze pomocy prawnej udzielonej sądowi w Katowicach. Żadna z trzech dotychczas powziętych prób nie doszła do skutku.

Na początku sierpnia wiceszef MS poinformował, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga dotycząca przepisów uniemożliwiających udział babci w sprawie wraz z wnioskiem o wstrzymanie przymusowego odebrania Ines.

WIDEO - Cud narodzin. Emilka przyszła na świat, choć jej mama od 5 miesięcy jest w stanie wegetatywnym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/msl/ PAP