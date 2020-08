Śmierć Polaka na komisariacie w Belgii

- Prokurator Okręgowy w Limburgii przeprowadził dokładne śledztwo, aby ujawnić przyczynę i okoliczności śmierci - zapewniła prokurator Katja Vandoren.

W czwartek ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Trwają również badania toksykologiczne zmarłego. Dochodzenie prowadzić ma policja federalna w Limburgii.

Władze skontaktowały się już z rodziną zmarłego.

Prokuratura: dla dobra śledztwa innych informacji nie ujawniamy

- Dla dobra śledztwa oraz szacunku dla rodziny zmarłego, żadnych innych informacji nie mogę ujawnić - przekazała prokurator Vandoren.

Lokalne media podają, że w chwili przyjazdu pogotowia ratunkowego Polak miał mieć na rękach kajdanki. Prokuratura nie zgodziła się na rozmowę w tej sprawie, zasłaniając się dobrem toczącego się śledztwa.

Przed kilkoma zaledwie dniami Belgów oburzyło ujawnienie nagrania pokazującego brutalność funkcjonariuszy oraz ich skandaliczne zachowanie podczas interwencji wobec Słowaka Józefa Chovaneca. Zatrzymany mężczyzna był m.in. krępowany przez pięć osób, a jedna z funkcjonariuszek wykonała nazistowski gest. Po publikacji nagrania wiceszef policji tymczasowo zrezygnował z pełnienia obowiązków. Chovanec zmarł.

Słowak dwa lata tematu został zatrzymany na lotnisku Charleroi, ponieważ odmówił okazania biletu i zachowywał się niewłaściwie.

Ujawnione w czwartek nagranie z kamery przemysłowej pokazuje jak mężczyzna znajduje się sam w celi, a następie zaczyna uderzać głową w ścianę. Z filmu nie wynika co spowodowało takie zachowanie, ale po kilkunastu sekundach Chovanec jest zakrwawiony, podobnie jak ściana.

Aby powstrzymać go od dalszego okaleczania się do akcji wkraczają funkcjonariusze federalnej policji lotniczej siłą zmuszając go do położenia się na łóżku i ograniczając mężczyźnie ruchy. Jeden z oficerów siedzi na Słowaku przez dłuższy czas. W tym czasie - jak widać na nagraniu - jedna z policjantek podnosi do góry rękę w nazistowskim pozdrowieniu i przykłada dwa pace pod nos, by symulować hitlerowski wąsik.

