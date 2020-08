Maseczki dużym problemem dla 70 mln osób. Jest na to sposób

Trudno sobie wyobrazić taką sytuację: jesteś głuchy i nie możesz zrozumieć osoby, która do ciebie mówi, bo ma zasłonięte usta maseczką. Tak wyglądają czasy pandemii. Sprawa dotyczy około 70 milionów osób. Pojawił się jednak pomysł, który może pomóc. Rozwijana jest koncepcja przezroczystych maseczek, które mogą pomóc osobom głuchym i głuchoniemym.

Dzięki takim maseczkom ułatwia się komunikację, czytanie z ruchu warg i czytanie mimiki.

- Czytanie z ust to dla mnie plus - mówi Vivien Laplane, niesłysząca od urodzenia i autorka francuskiego bloga "Apprendre à écouter" (Naucz się słuchać - red.). - Możesz sobie wyobrazić - lub nie - że z maskami trudniej jest zrozumieć innych i dać się zrozumieć - podkreśla.

- Bez nich głucha osoba czytająca z ruchu warg nie jest w stanie zrozumieć, co mówią inni - mówi Faizah Badaruddin, która wraz z mężem produkuje w ‌Indonezji przezroczyste maseczki.

Need a mask? The Friendship Circle of Pittsburgh has got you covered! Avail for purchase at $10, these transparent masks make lip reading possible & facial expressions better understood. Modeled nicely by Miracle League Rockies All-Star Ryan Silverman!

Takie wysiłki poprawiają komunikację podczas pandemii Covid-19, nie tylko wśród osób niesłyszących i niedosłyszących, których według Światowej Federacji Głuchych na całym świecie jest 70 milionów.

Francuska federacja logopedów twierdzi, że klasyczne maski na twarz oznaczają, że "pacjenci są pozbawieni głównego źródła przekazu ustnego: ust i wyrazu twarzy".

As wearing a mask has become a habit, deaf students are having a hard time communicating. To support them, the Seoul 50 Plus Foundation has produced 1,500 transparent masks and will donate them to the Seoul National Schools for the Deaf and 44 universities.