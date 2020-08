12-latka "ożyła" godzinę po śmierci. To mógł być syndrom Łazarza

Dziewczynka - Siti Masfufah Wardah - została uznana za zmarłą 18 sierpnia o godzinie 18:00 w szpitalu Dr Mohamad Saleh w Probolinggo. Śmierć nastąpiła w wyniku komplikacji spowodowanych przewlekłą cukrzycą.

"Odkryliśmy, że jej serce znowu bije"

Godzinę po śmierci rodzina zabrała ciało dziecka do domu, by przygotować je do pogrzebu. Podczas mycia zmarłej doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. - Kiedy kąpano jej ciało, jej temperatura nagle wzrosła, a oczy się nagle otworzyły. Odkryliśmy, że jej serce znowu bije, a ciało się porusza - opowiadał lokalnym mediom 40-letni ojciec dziewczynki.

Siti Masfufah Wardah, gadis berusia 12 tahun, telah dinyatakan meninggal dunia karena penyakit diabetes. Namun, saat jenazah dimandikan di rumahnya, tubuh putri pasangan Ngasiyo dan Mufidah itu, tiba-tiba menghangat. Mata Siti Masfufah mendadak terbelalak. https://t.co/ns6OyEQkD6 pic.twitter.com/cvX8pacI7e — CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) August 19, 2020

Na miejsce wezwano lekarzy, ale nie udało się uratować życia 12-latki. Ponownie stwierdzono jej zgon. Dziewczynkę pochowano.

Syndrom Łazarza

Wiadomo, że w ciałach pacjentów, którzy zmarli z powodu niewydolności serca, na krótko ponownie pojawia się puls - w stanie znanym jako powrót spontanicznego krążenia (ROSC).

Zgodnie z raportem z 2007 roku opublikowanym w "Journal of the Royal Society of Medicine" ok. 82 proc. takich przypadków ma miejsce dziesięć minut po śmierci.

W języku polskim taki opóźniony powrót krążenia określany jest jako "syndrom Łazarza" - biblijnego przyjaciela Jezusa, który za jego sprawą powrócił do żywych po 4 dniach.

