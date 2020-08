Policjant nie mógł rozdzielić gryzących się psów. Zastrzelił jednego

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w Detroit w Stanach Zjednoczonych. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu z monitoringu widać, jak policjant trzymając na smyczy swojego psa idzie chodnikiem wzdłuż ogrodzonej posesji.

Po podwórku chodzi pies, który nagle podbiega w kierunku policjanta i jego podopiecznego. Zwierzęta zaczynają się szarpać przez ogrodzenie, a będący na posesji pies gryzie policyjnego podopiecznego w pysk i nie chce puścić. Funkcjonariusz próbuje rozdzielić zwierzęta. Kiedy mu się nie udaje, strzela do psa na posesji i odchodzi.

A Detroit police officer shot someone’s dog that posed no threat inside its own fence after he lost control of his own K9.



This officer should be held accountable. He should be fired and prosecuted. pic.twitter.com/28D4TuiMmy