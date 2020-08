- Mężczyzna usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy, której skutkiem była śmierć dziewięciu osób i spowodowanie obrażeń u siedmiu kolejnych osób - powiedziała Spruś.

Jak wynika z informacji przekazanej przez prokuraturę, czynności z udziałem podejrzanego zakończyły się w poniedziałek około południa. Kierowca volkswagena nie potrafił ustosunkować się do zarzutów. - Twierdził, że nie widział busa, słyszał tylko huk - powiedziała. Dodała, że jego wersja wymaga weryfikacji. W sprawie będą przesłuchiwani kolejni świadkowie.

Wstępne ustalenia

Spruś zaznaczyła, że ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem wyprzedzał autokar i najechał na nadjeżdżający z naprzeciwka bus. - Obaj podjęli manewr obronny, skutkiem czego bus przewrócił się i sunąc uderzył w autokar - dodała.

ZOBACZ: Gliwice: tragiczny wypadek busa. Nie żyje dziewięć osób. Wśród ofiar młodzi narzeczeni

Prokurator zapowiedziała też, że do sądu trafi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny wypadek

Do wypadku doszło ok. w sobotę ok. g. 22:30 w pobliżu węzła Kleszczów, na 9. kilometrze DK88.

- Bus jechał od Gliwic w stronę Wrocławia. Po zderzeniu z jadącym z przeciwnej strony autokarem samochód jest całkowicie zmiażdżony, zginęły wszystkie podróżujące nim osoby - powiedział rzecznik gliwickiej policji podinspektor Marek Słomski.

Prawdopodobnie kierowca Renaulta Traffica chciał uniknąć czołowego zderzenia z autem, którego kierowca postanowił wyprzedzić autokar. Bus przewrócił się, a rozpędzony autokar uderzył w dach sunącego busa.

Autokarem, który uderzył w busa, jechało 49 osób, to pracownicy ochrony, którzy wracali do Rudy Śląskiej z pracy we Wrocławiu, gdzie zabezpieczali mecz. Siedmiu z nich zostało przewiezionych do szpitali. W najpoważniejszym stanie jest kierowca.

