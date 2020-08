Urodziła w samochodzie, który eskortowali policjanci

Mieszkanka Knyszyna urodziła w czwartek po południu w samochodzie dziecko, w drodze do szpitala. Auto rodzącej eskortowali do Białegostoku policjanci. Poród nastąpił przed samym szpitalem.

Podlaska policja poinformowała, że w czwartek przed godz. 16, czyli w godzinach szczytu, mieszkaniec Knyszyna poinformował policję, że wiezie do szpitala do Białegostoku rodzącą żonę i że poród już się rozpoczął. Z Knyszyna do Białegostoku jest 30 km.

Mężczyzna bał się, że przez korki na drodze, nie dotrze do placówki na czas, więc poprosił policjantów o pomoc. Ci udali się w kierunku Knyszyna. Tuż przy wjeździe do Białegostoku, zauważyli zaparkowane na poboczu audi. Policjanci rozpoczęli pilotaż. Natomiast oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku powiadomił szpital, do którego jechała rodzina.

ZOBACZ: Niecodzienny poród w Warszawie. Kobieta urodziła w korku na Wisłostradzie

Tuż przed samym szpitalem kobieta urodziła syna w aucie. Matka z dzieckiem natychmiast trafiła pod opiekę położnych i lekarzy.

grz/ PAP, polsatnews.pl