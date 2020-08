Niebezpiecznie nad wodą. Ponad 220 utonięć od czerwca

Od początku czerwca do 20 sierpnia bieżącego roku w Polsce utonęły 223 osoby w tym 60 w czerwcu, 86 w lipcu oraz 77 w sierpniu. Najwięcej utonięć odnotowano podczas weekendu 8-9 sierpnia (17 osób) oraz podczas soboty i niedzieli 15-16 sierpnia (13 osób).

W tym roku strażacy interweniowali w sumie nad wodą 2244 razy na obszarach wodnych - w tym od 1 czerwca do 21 sierpnia odnotowano 1327 zdarzeń na wodzie. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie woj. mazowieckiego (228), kujawsko-pomorskiego (224) oraz dolnośląskiego (218).

Straż pożarna w związku z tym zaleca wybieranie strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik i unikanie niestrzeżonych akwenów, na których obowiązuje zakaz pływania. Przypomina też, że pod żadnym pozorem nie wolno pływać pod wpływem alkoholu i narkotykach, ponieważ jest to jedna z najczęstszy przyczyn utonięć. Nie należy również wskakiwać do wody rozgrzanym - różnica temperatur może wywołać szok termiczny. Dodatkowo na otwarte wody należy wypływać tylko z asekuracją i nie pływać daleko od brzegów, zwłaszcza po zmierzchu. Nie należy skakać do nieznanej i zbyt płytkiej wody - zwłaszcza na główkę. W rzece trzeba pływać zawsze zgodnie z prądem.

Sytuacje niebezpieczne i zagrażające życiu lub zdrowiu należy natychmiast zgłaszać na numer alarmowy 112.

Z powodu upałów PSP zaleca ograniczenie przebywania na pełnym słońcu oraz pamiętanie o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą.

pgo/ PAP