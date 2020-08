Zidentyfikowano truciznę, groźną nie tylko dla Nawalnego

Jak dodała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz, nazwy trucizny nie podano, powołując się na tajemnicę śledztwa. "Lekarze nie reagują na tę informację" - oświadczyła Jarmysz na Twitterze.

Rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała w piątek, że naczelny lekarz szpitala w Omsku ocenia, iż stan Nawalnego nie pozwala na jego transport z Omska do innej placówki medycznej.

Do Omska zmierza samolot z Norymbergi, który miał zabrać Nawalnego do Niemiec. Jest to lotnicza karetka pogotowia ze specjalistami od pacjentów będących w stanie śpiączki.

Propozycje ws. azylu

- Samolot - karetka pogotowia ze specjalistami od pacjentów będących w stanie śpiączki odleci dziś wieczorem - powiedział w czwartek berliński działacz na rzecz praw człowieka Jaka Bizilj. - Jeśli Nawalny będzie gotowy do transportu jutro rano, samolot natychmiast wróci do Berlina.

Wcześniej niemiecka kanclerz Angela Merkel podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oświadczyła, że jest gotowa udzielić na terenie swojego kraju wszelkiej pomocy medycznej Nawalnemu. Podobną gotowość wyraził Macron, który dodał, że Francja może udzielić azylu rosyjskiemu opozycjoniście.

ms/ PAP, polsatnews.pl