Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W Nowym Jorku wzrosło zapotrzebowanie na usługi firmy oferującej transport helikopterami do miasta z przedmieść na Long Island. Koszt lotu w jedną stronę wynosi 795 dolarów.

Zwykle popyt na tego rodzaju usługi- przed pandemią - spadał we wrześniu o 80 proc., ponieważ zamożni ludzie opuszczali swoje drugie domy w eleganckich miejscowościach jak np. Hamptons i wracali do rezydencji na Manhattanie. Obecnie jednak firma Blade zapewniająca codzienne helikopterowe przeloty już wysprzedała swe usługi na cały przyszły miesiąc. "Sugeruje to, że wielu bogatych, którzy uciekli z miasta podczas pandemii, planuje pozostać w Hamptons na jesień"– przewiduje CNN.