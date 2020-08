Kraków trafi do "żółtej" strefy?

Od kilku dni w stolicy małopolski odnotowuje się dziennie co najmniej kilkadziesiąt zakażeń. Kraków balansuje na pograniczu dwóch stref - "zielonej" i "żółtej". Wojewódzka stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podaje, że na 10 tys. mieszkańców przelicznik zakażeń to 5,93, natomiast Małopolski Urząd Wojewódzki podaje, że to 6,03, co oznaczałoby, że Kraków powinien znaleźć się w żółtej strefie.

W woj. małopolskim są 34 aktywne ogniska koronawirusa. Jednym z nich jest Małopolski Urząd Wojewódzki - 59 osób jest w kwarantannie, a trzy osoby - na czele z wojewodą - są zakażone.

- Nie czekamy na II falę pandemii, ona w Małopolsce już jest. To ostatni dzwonek dla reszty kraju - mówił w środę w Polsat News Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, do którego trafia nawet 400 pacjentów na dobę.

W aktualnej liście, którą przedstawiono w ubiegły czwartek, znalazło się 18 powiatów. Do "czerwonych" powiatów dopisano miasto Jastrzębie-Zdrój, które wcześniej znajdowało się w "żółtej" strefie. Ponadto, pozostały na niej powiaty ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, rybnicki, wodzisławski oraz miasta Nowy Sącz, Ruda Śląska i Rybnik.

"Żółta" lista składa się z powiatów: cieszyńskiego, wieruszowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, limanowskiego, grajewskiego, nowotarskiego oraz miast: Żor i Białej Podlaskiej

Obostrzenia w strefach "żółtych" i "czerwonych"

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

W strefie czerwonej obowiązują m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw.

W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

