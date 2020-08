Trump rozważa ułaskawienie Edwarda Snowdena. Informatyk jest oskarżony o szpiegostwo

Prezydent Donald Trump powiedział w sobotę, że rozważa ułaskawienie Edwarda Snowdena, byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA)oskarżonego o szpiegostwo i kradzież tajemnic państwowych. Snowden przebywa obecnie w Rosji. W USA grozi mu do 30 lat więzienia.

- Zacznę się temu przyglądać - powiedział ogólnikowo Trump na konferencji prasowej w swoim klubie golfowym w Bedminster, w stanie New Jersey. Jego zdaniem Amerykanie, zarówno na lewicy jak i na prawicy, są podzieleni co do oceny postępowania Snowdena.

Ujawnione informacje

Informatyk z NSA ujawnił, że agencja za zgodą niektórych dostawców usług sieciowych i firm telekomunikacyjnych prowadziła na szeroką skalę inwigilację rozmów telefonicznych Amerykanów oraz serwisów społecznościowych. ZOBACZ: Edward Snowden ostrzega przed masową inwigilacją ludności z powodu CoVID-19 W 2013 roku ujawnił on tajne dokumenty mediom. Ilustrowały one prowadzone na szeroką skalę krajowe i międzynarodowe działania inwigilacyjne prowadzone przez NSA. Azyl w Rosji Snowden uciekł ze Stanów Zjednoczonych. Otrzymał azyl polityczny oraz prawo stałego pobytu w Rosji. Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku Trump nazwał Snowdena "całkowitym zdrajcą" i obiecał "surowo go traktować", jeśli zostanie wybrany. W niedawnym wywiadzie dla dziennika "New York Post" zauważył jednak, że jest wielu ludzi, którzy myślą, że Snowden nie jest traktowany sprawiedliwie przez amerykańskie organy ścigania. ZOBACZ: Media: rozmowy między Rosją a USA o wydaniu Snowdena - Wiele osób uważa, że powinien być traktowany inaczej. A inni uważają, że zrobił bardzo złe rzeczy – mówił prezydent. Zarzuty szpiegostwa Reuters podkreśla, że niektórzy liberalni politycy chwalili Snowdena za ujawnienie operacji szpiegowskich w Ameryce, w tym programów dotyczących kraju, które – jak publicznie przekonywali wyżsi urzędnicy amerykańscy – nie istnieją. Ułaskawienie informatyka wzburzyło by jednak przedstawicieli amerykańskiej społeczności wywiadowczej. Odkrył bowiem dużo najważniejszych tajemnic. ZOBACZ: USA: Snowden ma kontakt z rosyjskim wywiadem Departament Sprawiedliwości USA wniósł we wrześniu minionego roku pozew przeciwko Snowdenowi pod zarzutem, że jego niedawno opublikowane wspomnienia "Permanent Record" są pogwałceniem umowy o zachowaniu poufności. Władze USA od lat zabiegają, aby Snowden wrócił do Ameryki i stanął przed sądem pod zarzutem szpiegostwa, wniesionym w 2013 roku.

pgo/ PAP