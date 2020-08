Śmierć demonstranta w Mińsku zarejestrowała kamera [DRASTYCZNE WIDEO]

"Oto moment, w którym Aleksandr Tarajkouski został zabity przez milicję . Bohater podszedł do nich z podniesionymi rękami, a oni zastrzelili go bez powodu" - napisali na Twitterze przedstawiciele NEXTY - największego białoruskiego kanału w serwisie Telegram. Od początku trwania protestów relacjonują ich przebieg. Wcześniej dramatyczne nagranie z ulicy Puszkińskiej z poniedziałku opublikowało również Europejskie Radio dla Białorusi.

UWAGA: drastyczne nagranie

❗️❗️❗️The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd