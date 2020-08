Podwyżki dla polityków. Goście "Debaty Tygodnia" komentowali akcję "Ubierz swojego posła"

W piątek Sejm przyjął zmiany w prawie, które podwyższają pensje miedzy innymi parlamentarzystom. Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów. Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to oprócz posłów podwyżki otrzymają również ministrowie, premier i prezydent. Wynagrodzenie na poziomie 18 tys. złotych brutto zacznie być wypłacane również Pierwszej Damie.

W rozmowie z portalem OKO.press jeden z polityków opozycji głosujących za ustawą zapewniał, że posłowie "dokładają do polityki". - Wyjazdy do okręgu, ubrania, bo jak jesteś politykiem kupujesz więcej ubrań - mówił anonimowy parlamentarzysta.

Internauci w odpowiedzi na wypowiedź polityka zapoczątkowali akcję opatrzoną hasłem #ubierzswojegoposła. – Syria, Białoruś, ten wybuch w Bejrucie – to jest absolutnie pikuś w porównaniu z tym, co muszą przeżywać biedni polscy posłowie opozycji. Dlatego też apeluję do wszystkich internautów dobrej woli, aby w ramach akcji "Ubierz swojego posła", przekazali to co mają w szafie, a czego nie noszą i przesłali to na adres biura poselskiego waszego posła opozycji - mówił w opublikowanym na Twitterze nagraniu biznesmen Aleksander Twardowski. Kolejni komentujący publikowali w sieci ubrania, które mogą oddać "potrzebującym politykom".

Berkowicz: może posłowie nie powinni zarabiać?

Wpisy i nagrania internautów zaprezentowano gościom "Debaty Dnia" - posłowi Koalicji Obywatelskiej Czesławowi Mroczkowi, wicemarszałek Sejmu Marii Koc (PiS), Dariuszowi Wieczorkowi (Lewica) i Konradowi Berkowiczowi (Konfederacja).

Mroczek zapewniał, że Koalicja Obywatelska poprała projekt szukając rozwiązania dla "niezbyt dobrego systemu nagradzania polityków". - Słuchamy ludzi, patrzymy na te reakcje i traktujemy je bardzo poważnie - mówił poseł.

Konrad Berkowicz uznał, że jeżeli ktoś głosował przeciw większości klubowej i nie poparł podwyżek powinien "zerwać współpracę z klubem".

- Ja, jak i wielu moich kolegów z koła Konfederacji działaliśmy w polityce od kilkunastu lat zanim nie dostaliśmy się do Sejmu i dokładaliśmy do polityki. Posłowanie nie jest po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby walczyć o ideały. Być może posłowie w ogóle nie powinni zarabiać. Wtedy parlamentarzystami zostawali, by Ci, którzy dorobili się na rynku i stać ich na służbę wobec narodu - dodawał.

