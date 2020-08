Czaputowicz: ufamy, że społeczeństwo i władze białoruskie same znajdą rozwiązanie swoich problemów

- Polska niezmiernie też wspiera niepodległość, suwerenność tego państwa, ufamy, że społeczeństwo białoruskie, władze białoruskie same znajdą rozwiązanie swoich problemów w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić przestrzeganie praw człowieka i wolności, aspiracji narodu białoruskiego do życia w systemie wolnym i demokratycznym, a z drugiej strony, że właśnie zapewnią swoją suwerenność i niepodległość państwa, tego życzymy - mówił Jacek Czaputowicz na sobotniej konferencji.

Minister wyjaśnił, że jako kraj "jesteśmy skłonni, razem z innymi państwami także w UE wspierać ten proces. Przypomnę o apelu prezydenta Andrzeja Dudy, prezydentów państw bałtyckich o możliwości pewnej mediacji, bo dobrze życzymy społeczeństwu białoruskiemu, chcemy wspierać te procesy bardzo ważne, które się tam teraz toczą, świadczące o wzroście tożsamości narodowej Białorusinów, co będzie miało bardzo pozytywne konsekwencje w długim okresie.

Wideo: Szef MSZ Jacek Czaputowicz o Białorusi

Dialog z protestującymi

Chcielibyśmy, by władze Białorusi podjęły dialog z przedstawicielami społeczeństwa protestującego - wskazał w sobotę w Warszawie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo.

Jak mówił w sobotę szef polskiej dyplomacji, skoro wybory na Białorusi są uznane za fałszywe trzeba by przeprowadzić nowe, by dać legitymację władzy.

- Chcielibyśmy, by władze Białorusi podjęły dialog z przedstawicielami społeczeństwa protestującego, żeby znaleźć jakąś formułę wspólnego trwania w okresie przejściowym - być może do tych wyborów - zaznaczył, odpowiadając na pytania dziennikarzy po spotkaniu z Pompeo. Zastrzegł, że są to dobre idee, trudne do realizacji w praktyce.

Podkreślił, że Polska niezmiennie wspiera suwerenność Białorusi. "Ufamy, że społeczeństwo białoruskie, władze białoruskie same znajdą rozwiązanie swoich problemów, w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić przestrzeganie praw człowieka i wolności oraz aspiracji narodu białoruskiego do życia w systemie wolnym i demokratycznym; a z drugiej strony (...) swoją suwerenność i niepodległość państwa" - wskazał.

laf/sgo/ polsatnews.pl, PAP