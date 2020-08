Szefowa KE: potrzebne są sankcje dla naruszających prawa człowieka na Białorusi

"Potrzebujemy dodatkowych sankcji wobec tych, którzy naruszyli wartości demokratyczne lub naruszyli prawa człowieka na Białorusi. Jestem przekonana, że dzisiejsza dyskusja ministrów spraw zagranicznych UE zademonstruje nasze zdecydowane poparcie dla praw obywateli Białorusi do podstawowych wolności i do demokracji" - napisała Von der Leyen na Twitterze.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.