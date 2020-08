Były szef związków zawodowych policji w Bostonie aresztowany za gwałty na nieletnich

Według źródeł, na które powołuje się WBZ-TV I-Team, Rose została aresztowana w środę przez policję stanową pod wieloma zarzutami w tym gwałtach na dzieciach. Zarzuty obejmują również "nieprzyzwoitą napaść" oraz pobicie dziecka poniżej 14 roku życia.

ZOBACZ: Gwałty na dziewczynce. Pięciu skazanych, w tym przyrodni brat

W oświadczeniu dla WBZ-TV I-Team burmistrz Bostonu Marty Walsh powiedział: - Jestem głęboko zaniepokojony tymi przerażającymi zarzutami, które należy szczegółowo zbadać.

#Sources: retired #Boston police officer and former head of union Pat Rose under arrest on multiple charges in connection with rape of a child being booked by #MA state police #WBZ pic.twitter.com/lT1moorc1s